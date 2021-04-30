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пятница, 30 апреля 2021 10:39

Героиней "Холостячки-2" стала украинская певица
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Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич.

О том, что певица будет главной героиней реалити, объявили в пост-шоу "Как выйти замуж". "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

"Холостячка" во втором сезоне стала Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
"Холостячка" во втором сезоне стала Злата Огневич
"Холостячка" во втором сезоне стала Злата Огневич
"Холостячка" во втором сезоне стала Злата Огневич
"Холостячка" во втором сезоне стала Злата Огневич

Огневич отметила, что ее публичность мешает строить романтические отношения. Бывший возлюбленный заставил ее выбирать между карьерой и отношениями. Исполнительница выбрала первое. Еще одни отношения оказались токсичными, звезда даже обращалась к психотерапевту.

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"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью", - написала артистка в Instagram.

"Холостячка" - это украинская адаптация романтического реалити "Холостяк". Создатели шоу уже второй раз дали шанс мужчинам побороться за сердце одной из самых желанных женщин страны.

В первом сезоне шоу героиней была звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина. Она в финале проекта выбрала юмориста Александра Эллерта. Пара жила вместе и появлялась в эфирах телешоу. Несколько недель назад в сети появились слухи о том, что они разорвали отношения. Но предположения фанатов пока не подтвердили актриса и шоумен.

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