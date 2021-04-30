Героиней "Холостячки-2" стала украинская певица

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич.

О том, что певица будет главной героиней реалити, объявили в пост-шоу "Как выйти замуж". "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич отметила, что ее публичность мешает строить романтические отношения. Бывший возлюбленный заставил ее выбирать между карьерой и отношениями. Исполнительница выбрала первое. Еще одни отношения оказались токсичными, звезда даже обращалась к психотерапевту.

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"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью", - написала артистка в Instagram.

"Холостячка" - это украинская адаптация романтического реалити "Холостяк". Создатели шоу уже второй раз дали шанс мужчинам побороться за сердце одной из самых желанных женщин страны. В первом сезоне шоу героиней была звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина. Она в финале проекта выбрала юмориста Александра Эллерта. Пара жила вместе и появлялась в эфирах телешоу. Несколько недель назад в сети появились слухи о том, что они разорвали отношения. Но предположения фанатов пока не подтвердили актриса и шоумен.