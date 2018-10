Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна

Музыканты группы "Nirvana" во второй раз выступили после смерти Кобейна. Фото: facebook/nirvana.

В этом году во второй раз после смерти Курта Кобейна выступила группа Nirvanа на рок-фестивале Cal Jam.

Музыканты Nirvana Дэйв Грол, Пэт Смирнов и Крист Новоселич выполнили 6 песен из своего репертуара. Это было в рамках фестиваля в калифорнийском городе Сан-Бернардино.

С музыкантами группы известные хиты спели Джон МакКоли из группы Deer Tick и Джоан Джетт. Со сцены прозвучали песни Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies, передает Кerrang.

В апреле 2014-го в таком же составе артисты сыграли на нью-йоркских шоу, организованных Залом славы рок-н-ролла. Тогда за один вечер музыканты дали 2 выступления в Барклайс-центре и Сент-Витус.

В этом году альбом Nirvana - Nevermind включили в Зал славы "Грэмми".

