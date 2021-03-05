Нина Матвиенко и ее муж отмечают золотую свадьбу. Архивные фото супругов

Артистка 73-летняя Нина Матвиенко и 71-летний Петр Гончар празднуют золотую свадьбу. Их дочь 39-летняя Антонина Матвиенко поздравила родителей в Instagram. Также она поделилась архивными фото с подписчиками.

"Золотая свадьба. Поздравляю моих дорогих", - подписала серию фотографий звездная дочь.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В комментариях поклонники певицы присоединились к поздравлениям.

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"Какие вы счастливые люди. Какие у вас замечательные родители. Здоровье им и долгих лет жизни", "Самые лучшие поздравления в честь юбилея", "Невероятно красивая пара".

Пара поженилась 1971 года. Избранником певицы стал художник Петр Гончар - сын фольклориста и этнографа Ивана Гончара. У супругов есть трое детей - сыновья Андрей и Иван, дочь Антонина. Сыновья стали художниками. 2005-го Иван Матвиенко постригся в монахи. Дочь Тоня поет в ансамбле.