Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки

Австралийская кинозвезда 54-летняя Николь Кидман восхитила яркими снимками. Актриса украсила обложку зимнего выпуска DuJour.

Кидман предстала перед объективом иранского фотографа Макса Абадяна. Фотографиями поделилась в Instagram.

Для нее подобрали стильные образы от Valentino, Alexander McQueen и Dolce&Gabbana. В частности, звезда позировала в черных топе и юбке, светлом платье и кожаном коричневом пальто.

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Фото: Макс Абадян для издания DuJour

Кидман посетила премьеру биографической драмы "Быть Рикардо". Она с коллегами сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе. Кидман позировала перед камерами с испанским актером Хавьером Бардемом, который также сыграл главную роль в фильме.