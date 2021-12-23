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четверг, 23 декабря 2021 11:27

Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
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Австралийская кинозвезда 54-летняя Николь Кидман восхитила яркими снимками. Актриса украсила обложку зимнего выпуска DuJour.

Кидман предстала перед объективом иранского фотографа Макса Абадяна. Фотографиями поделилась в Instagram.

Для нее подобрали стильные образы от Valentino, Alexander McQueen и Dolce&Gabbana. В частности, звезда позировала в черных топе и юбке, светлом платье и кожаном коричневом пальто.

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Австралийская актриса Николь Кидман предстала в стильных образах для глянца DuJour
Фото: Макс Абадян для издания DuJour
Австралийская актриса Николь Кидман предстала в стильных образах для глянца DuJour
Австралийская актриса Николь Кидман предстала в стильных образах для глянца DuJour
Австралийская актриса Николь Кидман предстала в стильных образах для глянца DuJour
Австралийская актриса Николь Кидман предстала в стильных образах для глянца DuJour

Кидман посетила премьеру биографической драмы "Быть Рикардо". Она с коллегами сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе. Кидман позировала перед камерами с испанским актером Хавьером Бардемом, который также сыграл главную роль в фильме.

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Дата
23
декабря

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