Николь Кидман показала, как поддерживает отличную физическую форму

Актриса Николь Кидман была замечена во время тренировки в Лос-Анджелесе.

Звезда бегала в спортивной форме по городу .

Ранее актриса рассказала изданию Los Angeles Times о комплексе упражнений для отличной формы.

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"Многообразие - лучшее, что мне подходит, - говорит звезда, - Если ты думаешь, что сможешь каждое утро пробегать по 5 миль до конца жизни, то это скоро вам надоест".

"Поэтому я стараюсь миксовать спорт: бег, йога и даже прогулка с мужем и детьми", - добавляет актриса.

Ранее Николь с мужем была замечена в фаст-фуде, где их обслуживали без очереди , что поразило клиентов.