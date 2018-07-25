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среда, 25 июля 2018 09:54

Нежная и откровенная: Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа
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Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой
Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой
Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой
Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой.

Украинка уже несколько лет фотографирует все семейство Кардяшян-Дженнер. Первые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кайли Дженнер чувственно позирует в светло-голубом боди, украшенный жемчугом.

Новые фотографии девушки за несколько часов оценили почти 10 миллионов пользователей.


Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала поклонникам, как проводит свое лето. Фотографиями красавица поделилась в своем Instagram.

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