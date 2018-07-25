Нежная и откровенная: Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой.
Украинка уже несколько лет фотографирует все семейство Кардяшян-Дженнер. Первые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самая сексуальная бабушка мира" решила уменьшить грудь
Кайли Дженнер чувственно позирует в светло-голубом боди, украшенный жемчугом.
Новые фотографии девушки за несколько часов оценили почти 10 миллионов пользователей.
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала поклонникам, как проводит свое лето. Фотографиями красавица поделилась в своем Instagram.
Комментарии