Нежная и откровенная: Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа

Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой.

Украинка уже несколько лет фотографирует все семейство Кардяшян-Дженнер. Первые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кайли Дженнер чувственно позирует в светло-голубом боди, украшенный жемчугом.

Новые фотографии девушки за несколько часов оценили почти 10 миллионов пользователей.



Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала поклонникам, как проводит свое лето. Фотографиями красавица поделилась в своем Instagram.