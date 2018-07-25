"Ангел" Victoria's Secret похвасталась роскошным прессом в купальнике

Фото: instagram.com/josephineskriver

Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала поклонникам, как проводит свое лето.

Фотографиями красавица поделилась в своем Instagram.

На последней модель показала, как отдыхала возле бассейна в Майами в купальнике в цветочный принт.

Также Скривер любит морской отдых. Девушка выложила несколько фотографий с побережья Майами.

Вместе с другом Александром Делеоном любовались водопадом в городе Чаттануга, штат Теннеси. А с подругой отдыхали на Ямайке.

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Ранее Жозефин Скривер порадовала фанатов откровенными фото. Звезда подиумов опубликовала соблазнительную фотографию, на которой похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами. Позировала Жозефин в большом джакузи, наполненном пеной.