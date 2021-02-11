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четверг, 11 февраля 2021 15:49

Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом

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Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Джорджина Родригес позировала в купальнике на видео. Фото: instagram.com/georginagio

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес ошеломила фанов соблазнительным видео.

Звезда снялась в рекламной кампании бренда пляжного и верхней одежды. Поделилась роликом в Instagram.

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Модель позировала в черно-бежевом монокини с глубоким вырезом, которое подчеркнуло пышная грудь Родригес. Образ дополнила нежным макияжем.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессией. На фотографиях звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках. Женщина устроила фотосессию на белом диване рядом с новогодней елкой.

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