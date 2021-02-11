Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес ошеломила фанов соблазнительным видео.
Звезда снялась в рекламной кампании бренда пляжного и верхней одежды. Поделилась роликом в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обладательница самой большой груди сменила имидж
Модель позировала в черно-бежевом монокини с глубоким вырезом, которое подчеркнуло пышная грудь Родригес. Образ дополнила нежным макияжем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессией. На фотографиях звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках. Женщина устроила фотосессию на белом диване рядом с новогодней елкой.
×
Комментарии