"Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор

Невеста футболиста 35-летнего Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессию.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках. Женщина устроила фотосессию на белом диване рядом с новогодней елкой.

"Любовь к себе - это начало вечной любовной истории", - написала под фотографией Родригес.

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Поклонники написали множество комплиментов Джорджине. Любимый модели тоже выразил в комментариях восторг от фотографии и написал: "Мамма Миа".

Фото: instagram.com/georginagio

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Криштиану сделал предложение девушке на вечеринке, которую организовала Джорджина, чтобы встретиться с его друзьями. Девушка ответила согласием.