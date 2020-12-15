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вторник, 15 декабря 2020 13:02

"Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор
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Невеста футболиста 35-летнего Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессию.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках. Женщина устроила фотосессию на белом диване рядом с новогодней елкой.

"Любовь к себе - это начало вечной любовной истории", - написала под фотографией Родригес.

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Поклонники написали множество комплиментов Джорджине. Любимый модели тоже выразил в комментариях восторг от фотографии и написал: "Мамма Миа".

Невеста Роналду позировала возле елки
Фото: instagram.com/georginagio
Невеста Роналду позировала возле елки
Невеста Роналду позировала возле елки
Невеста Роналду позировала возле елки
Невеста Роналду позировала возле елки

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Криштиану сделал предложение девушке на вечеринке, которую организовала Джорджина, чтобы встретиться с его друзьями. Девушка ответила согласием.

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