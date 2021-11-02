Нерешительные и после 30 живут с родителями: Андраде сходила на свидание со словенским "холостяком"

Исполнительница и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде встретилась со словенским героем реалити "Холостяк".

"Поскольку мне досталась безлимитная карточка, я встретилась с очень богатым, знаменитым и симпатичным мужчиной. Да, я встретилась с первым холостяком Словении - Грегором Чеглаем. Ему 31 год, он фармацевт и звезда того же реалити, где многие девушки борются за сердце одного завидного и богатого", - поделилась она в очередном выпуске тревела на "Новом канале".

Чеглай согласился на свидание с Андраде не бесплатно: каждый может пообедать с ним за €500.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Чеглай согласился на свидание с Андрадой не бесплатно: каждый может пообедать с ним за €500

"Я пригласила Грегора на свидание не только потому, что он богатый и красивый. А потому, что это идеальный вариант узнать подробности о личной жизни словенцев. Они – главные холостяки Европы, потому что очень не любят жениться. Если посмотреть статистику, то Словения – последняя в Европе по количеству официальных браков. Но если словенцы женятся, то в семье у них полное равноправие. Нет разделения на мужские и женские дела. Для них привычно, если муж будет сидеть в декрете, а жена будет зарабатывать", - рассказала ведущая.

"Холостяк" заверил, что в Словении только 30% мужчин - смелые и решительные, но большинству и жена особо не нужна, потому что после 30 живут с родителями.

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"Мы это называем "Отель "Мама" - когда тебе готовят, стирают, живешь, как в отеле. Словенские мужчины сдержанны, не показывают сразу свои чувства, долго собираются с мыслями. Они так нерешительны, что даже поговорка есть: "Пока словенец думает о свидании с девушкой, хорват уже на ней женится". Вот один мой приятель был влюблен в девушку и все стеснялся позвать ее на свидание. Наконец решил написать приглашение на огромном плакате, который повесил на мосту. Но она не согласилась", – сказал Чеглай.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" "Холостяк" заверил, что в Словении только 30% мужчин - смелые и решительные, но большинству жена особо не нужна, потому что после 30 живут с родителями

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде побывала на улице красных фонарей в Амстердаме. Певица познакомилась с самыми старыми проститутками этого города. Нидерланды стали первой страной, полностью легализовавшей проституцию как обычную работу - с налогами, страховкой и пенсией.