Немецкая модель показала аппетитные ягодицы в мини-бикини

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"В долине, где девушки раздеваются", - пикантно подписала фотографии модель.

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Сандерс на последней фотографии позирует в синем комплекте нижнего белья, щеголяя сексуальными формами.

Немецкая актриса и модель 29-летняя Жасмин Сандерс , известная как "золотая Барби", опубликовала соблазнительные фото в Instagram .

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