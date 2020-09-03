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четверг, 03 сентября 2020 11:14

Немецкая модель показала аппетитные ягодицы в мини-бикини
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Немецкая актриса и модель 29-летняя Жасмин Сандерс, известная как "золотая Барби", опубликовала соблазнительные фото в Instagram.

Сандерс поражает стройной фигурой
Фото: instagram.com/goldenbarbie
Сандерс поражает стройной фигурой
Сандерс поражает стройной фигурой
Сандерс поражает стройной фигурой
Сандерс поражает стройной фигурой

Сандерс на последней фотографии позирует в синем комплекте нижнего белья, щеголяя сексуальными формами.

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"В долине, где девушки раздеваются", - пикантно подписала фотографии модель.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

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