Немецкая модель показала аппетитные ягодицы в мини-бикини

Немецкая актриса и модель 29-летняя Жасмин Сандерс, известная как "золотая Барби", опубликовала соблазнительные фото в Instagram.
Сандерс на последней фотографии позирует в синем комплекте нижнего белья, щеголяя сексуальными формами.
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"В долине, где девушки раздеваются", - пикантно подписала фотографии модель.
Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.
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