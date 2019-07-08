"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции

Фото: @siriy_ua

Украинский ведущий Сергей Притула, который недавно получил серьезную травму ноги, показал фото из больницы.

Снимки после операции на ноге он опубликовал в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова, Вакарчук, Притула: что украинские звёзды будут делать в политике

В посте Притула сообщил, что выписывается из больницы.

"Ближайшие 2 месяца буду на костылях, но в режиме реабилитации", - подписал публикацию Притула.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото знаменитости.

"Если бы еще в политику не лезли, было бы круто", "Лечись в совместных стационарах", "Полез в политику - сломал ногу. Это намек судьбы", "Не лезьте в политику и не крадите артистов Украины", "Это знак, не в ту партию вступил", - пишут они.

Недавно телеведущий и шоумен Сергей Притула сломал ногу при обстоятельствах, которые не хочет разглашать.