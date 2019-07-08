 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 684
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 576
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2862
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 540
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1098
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2223
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2197
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5823
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 279
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
6
3
6
4
4
&quot;Мисс Украина&quot; вышла замуж за российского миллиардера
"Мисс Украина" вышла замуж за российского миллиардера
&quot;Не в партию вступил&quot; - Притула поделился снимками из больницы после операции
"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
Тина Кароль взбудоражила сеть снимком без бюстгальтера
Тина Кароль взбудоражила сеть снимком без бюстгальтера
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Видео
Все видео
Монатик спел с Данэлией Тулешовой на сцене "Голос. Дети"
Монатик спел с Данэлией Тулешовой на сцене "Голос. Дети"
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
"Время и Стекло" выпустили новый альбом Vislovo
"Время и Стекло" выпустили новый альбом Vislovo
Джамала выпустила дуэтный трек с Cape Cod
Джамала выпустила дуэтный трек с Cape Cod
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1980
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 639
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1854
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2421
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 2304
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 15:44

"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
3

  Комментировать

Сергею Притуле сделали операцию на ноге
Фото: @siriy_ua
Сергею Притуле сделали операцию на ноге
Сергею Притуле сделали операцию на ноге

Украинский ведущий Сергей Притула, который недавно получил серьезную травму ноги, показал фото из больницы.

Снимки после операции на ноге он опубликовал в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова, Вакарчук, Притула: что украинские звёзды будут делать в политике

В посте Притула сообщил, что выписывается из больницы.

"Ближайшие 2 месяца буду на костылях, но в режиме реабилитации", - подписал публикацию Притула.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото знаменитости.

"Если бы еще в политику не лезли, было бы круто", "Лечись в совместных стационарах", "Полез в политику - сломал ногу. Это намек судьбы", "Не лезьте в политику и не крадите артистов Украины", "Это знак, не в ту партию вступил", - пишут они.

Недавно телеведущий и шоумен Сергей Притула сломал ногу при обстоятельствах, которые не хочет разглашать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 66045
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 53705
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 44579
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 14760
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 13229
Знаменитости
"Мисс Украина" вышла замуж за российского миллиардера
"Мисс Украина" вышла замуж за российского миллиардера
6
 Просмотров: 189
Тина Кароль взбудоражила сеть снимком без бюстгальтера
Тина Кароль взбудоражила сеть снимком без бюстгальтера
6
 Просмотров: 3303
В образе Меган Маркл нашли скрытые символы
В образе Меган Маркл нашли скрытые символы Просмотров: 297
Секс-символ и "запасные" судьи: назвали звездных тренеров "Х-фактора"
Секс-символ и "запасные" судьи: назвали звездных тренеров "Х-фактора" Просмотров: 297
Хедлайнер Atlas Weekend ASAP Rocky на концерт не приедет
Хедлайнер Atlas Weekend ASAP Rocky на концерт не приедет Просмотров: 360
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
7
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 36024
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua