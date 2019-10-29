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вторник, 29 октября 2019 12:58

"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
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Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.
Фото: @babaslavka
Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.
Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.
Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.
Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фанаты архивными снимками без пластики лица.

Звезда опубликовала фотографии в Instagram.

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Кадры сделаны на съемках клипа "Я знаю это ты" (2010 год). Каминская позировала перед камерой до того, как увеличила грудь и губы.

"Я знаю это ты"- пели мы в песне, но я не помню себя такой в ​​жизни. Круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры ", - прокомментировала снимки Слава.

Поклонники в миг отреагировали на публикацию Каминской.

"Очень красивый профиль, словно у актрисы индийского кино", "это вас бывший муж-хурург перекроил", "сейчас совсем другая", "вас не узнать, но сейчас выглядите лучше"

Развод украинской певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского активно обсуждают в сети. Мужчина опубликовал неоднозначный пост в Instagram, чем подогрев интерес к вероятной причины расставания.

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29
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