"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики

Фото: @babaslavka

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фанаты архивными снимками без пластики лица.

Звезда опубликовала фотографии в Instagram.

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Кадры сделаны на съемках клипа "Я знаю это ты" (2010 год). Каминская позировала перед камерой до того, как увеличила грудь и губы.

"Я знаю это ты"- пели мы в песне, но я не помню себя такой в ​​жизни. Круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры ", - прокомментировала снимки Слава.

Поклонники в миг отреагировали на публикацию Каминской.

"Очень красивый профиль, словно у актрисы индийского кино", "это вас бывший муж-хурург перекроил", "сейчас совсем другая", "вас не узнать, но сейчас выглядите лучше"

Развод украинской певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского активно обсуждают в сети. Мужчина опубликовал неоднозначный пост в Instagram, чем подогрев интерес к вероятной причины расставания.