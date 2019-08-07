"Не устала голой ходить?" - Настя Каменских подразнила сеть фигурой в тесном бикини

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками откровенным снимком в купальнике.
Фото с отдыха на острове Сардиния знаменитость опубликовала в Instagram.
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Перед камерой Каменских позировала в белоснежном бикини. Волосы Насти были распущены, на лице ни грамма макияжа.
"Очень важно посвящать время себе, остановится, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе", - подписала новый пост Каменских.
Девушку засыпали комментариями пользователи сети.
"Таких, как ты, и так слишком много", "Не натягивай трусы к шее", "Ну почему вы все такие одинаковые?" , "нНе устала голой ходить?", "Украинская Джей Ло", "Давай без трусов", - пишут они.
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Певица Настя Каменских проводит отпуск в Италии вместе со своим мужем Потапом. Супруги путешествует на яхте.
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