Не сдержался: рэпер Канье Уэст начал свою президентскую кампанию со слез



В городе Чарльстон 43-летний американский певец Канье Уэст провел первую предвыборную акцию. На ней он выступил против абортов и порнографии, а также рассказал о политических и религиозных взглядов.

На свой первый митинг бывший сторонник Дональда Трампа пришел в бронежилете с надписью Security, а на затылке выбрил цифры 2020, сообщает Reuters.

Уэст много раз ссылался на Библию и христианские учения во время речи. Когда рассказывал о том, что его родители хотели сделать аборт, не смог сдержать эмоций и расплакался.

Канье Уэст расплакался на предвыборной акции. Фото:Reuters

Событие, которое транслировалась в прямом эфире на YouTube и местных телеканалах, полностью не рассеяло сомнения по поводу баллотирования Уэста в президенты США.

Поскольку сам рэпер говорил несколько неоднозначные фразы: "Свобода не исходит с выборов. Свобода исходит от вас".

Встреча с потенциальными избирателями длилась не более часа.

О своих намерениях баллотироваться в президенты США американский рэппер и дизайнер заявил через твит в социальной сети. После семья сообщала о выходе Канье Уэста с избирательной гонки из-за обострения психологической болезни.