Не считали калории и пили вино: как сестры Кардашьян развлеклись на пижамной вечеринке

Фото: Instagram.com

Сестры Кардашьян решили оторваться на полную и похвастаться развлечениями со своими подписчиков в Instagram.

Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

Однако модели не только весело провели время, но объединили досуг с работой, рекламируя нижнее белье бренда skims.

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Младшая из сестер Кардашьян 36-летняя Хлое опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в блестящем аутфите. Модель позирует в серебристой мини-платье с обнаженной спиной, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. Образ дополнила высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.