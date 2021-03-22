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понедельник, 22 марта 2021 23:46

Не считали калории и пили вино: как сестры Кардашьян развлеклись на пижамной вечеринке
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41-летняя Кортни Кардашьян оторвалась по полной
Фото: Instagram.com
41-летняя Кортни Кардашьян оторвалась по полной
Кортни Кардашьян в компании модели Стефани Шеферд
Кортни Кардашьян в компании модели Стефани Шеферд
40-летняя Ким Кардашьян показала как умеет развлекаться

Сестры Кардашьян решили оторваться на полную и похвастаться развлечениями со своими подписчиков в Instagram.

Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

Однако модели не только весело провели время, но объединили досуг с работой, рекламируя нижнее белье бренда skims.

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Младшая из сестер Кардашьян 36-летняя Хлое опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в блестящем аутфите. Модель позирует в серебристой мини-платье с обнаженной спиной, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. Образ дополнила высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.

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