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четверг, 15 июля 2021 13:42

Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
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Родные сестры телеведущая Маша Ефросинина и бывшая невестка Виктора Ющенко Лиза вместе отдыхают в 5-звездочном отеле Турции. Оттуда постят яркие фотографии в купальниках в Instagram. Судя по постам, сестры действительно неразлучны.

Автор: Instagram.com/mashaefrosinina
  Родные сестры Маша Ефросинина и Лиза Ющенко действительно не разлей вода
Родные сестры Маша Ефросинина и Лиза Ющенко действительно не разлей вода

А как ладят между собой другие звездные братья и сестры, читайте в материале Gazeta.ua.

Сестры София и Аурика Ротару с детства стремились стать известными певицами. Им это удалось. Правда, София стала народной артисткой Украины в 29 лет, а младшая Аурика осуществила свою мечту в 61 год. Сестры иногда появляются вместе на сцене. Но их объединяет не только звездная жизнь, но и трагедии в личной сфере - у Софии и Аурики преждевременно умерли мужья.

Автор: Facebook
  Сестры София и Аурика Ротару осуществили детскую мечту и стали известными певицами
Сестры София и Аурика Ротару осуществили детскую мечту и стали известными певицами

Ольга и Наталья Сумские также с детства мечтали стать артистками. Обе добились успеха на сцене. Но именитые сестры не очень ладят между собой, хотя этого не афишируют. Старшая призналась, что дружба с Ольгой не сложилась из-за разных стилей жизни. А Ольга как-то вспомнила, что конфликт с сестрой возник на почве политики.

Автор: Facebook
  Актрисы Наталья и Ольга Сумские не ладят между собой через разный стиль жизни
Актрисы Наталья и Ольга Сумские не ладят между собой через разный стиль жизни

Братья Виталий и Владимир Кличко достигли спортивных стремлений. Они стали абсолютными чемпионами мира. Их бои вошли в топ-50 поединков в истории бокса. Интересно, что они ни разу не вышли на ринг друг против друга.

Автор: Facebook
  Виталий и Владимир Кличко достигли своих спортивных стремлений, но ни разу не вышли на ринг друг против друга
Виталий и Владимир Кличко достигли своих спортивных стремлений, но ни разу не вышли на ринг друг против друга

Близнецы Дмитрий и Виталий Капрановы в творчестве постоянно вместе. Писатели даже женились на сестрах-близняшках. Обе семьи живут в одном доме и работают над совместными идеями.

Автор: Facebook
  Близнецы Дмитрий и Виталий Капрановы в творчестве постоянно вместе
Близнецы Дмитрий и Виталий Капрановы в творчестве постоянно вместе

Общей деятельностью также занимается музыкальный дуэт Анны и Марии Опанасюк. Девушки впервые выступили на конкурсе близнецов в 6-летнем возрасте и с тех пор на сцене не расстаются. Объединяет и то, что обеих сестер критикуют за нечеткую позицию по оккупации Крыма и российско-украинской войны.

Автор: Facebook
  Музыкальный дуэт Анна и Мария Опанасюк на сцене не расстается
Музыкальный дуэт Анна и Мария Опанасюк на сцене не расстается

Младшая сестра писательницы Ирэны Карпы Галина также занимается литературным творчеством. Возможно, ее произведения не столь популярны, однако девушка не сидит на месте и пробует себя в разных видах деятельности. К примеру, сейчас Галина учится на психотерапевта.

Автор: Facebook
  Младшая сестра писательницы Ирэны Карпы Галина также занимается литературным творчеством
Младшая сестра писательницы Ирэны Карпы Галина также занимается литературным творчеством

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Согласно исследованию, в последние годы в мире рождается самое высокое зафиксированное количество близнецов. Почти каждый 40-й ребенок теперь близнец. Ежегодно рождается более 1,6 млн таких детей.

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