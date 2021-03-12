Каждый 40-й малыш в мире - близнец

Двойняшки-близнецы / Reuters

Согласно исследованию, в последние годы в мире рождается самое высокое зафиксированное количество близнецов.

Почти каждый 40-й ребенок теперь близнец. Ежегодно рождается более 1,6 млн таких детей. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Human Reproduction. Об этом пишет Gulf News.

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"Относительное и абсолютное количество близнецов в мире больше, чем когда-либо с середины ХХ века. Это, вероятно, рекордно высокий показатель", - говорит один из авторов исследования, профессор Кристиан Монд из британского Оксфордского университета.

По его словам, распространение вспомогательных репродуктивных технологий в развитых странах с 1970-х способствовало росту числа многоплодных родов и матерей, которые рожают в старшем возрасте, когда вероятность родить двойняшек и близнецов выше.

Причинами рождения близнецов были также: частое использование противозачаточных средств, и женщины, которые решили создавать семьи в старшем возрасте, и снижение общей фертильности населения.

Для исследования собрали данные из 135 стран за период с 2010-го по 2015 год. По их словам, уровень рождаемости близнецов самый высокий в Африке. По мнению одного из исследователей, рост числа близнецов в бедных частях мира вызывает беспокойство.

"Двойные роды связаны с высоким уровнем смертности среди младенцев, большим количеством осложнений для матери и детей во время беременности, во время и после родов", - сказал Монд.

Самые большие проблемы возникают у близнецов в странах с низким и средним уровнем дохода. В частности в Африке к югу от Сахары много близнецов теряют своих братьев и сестер в 1-й год жизни. Примерно 2-3 тыс. ежегодно.