"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь

Актриса и исполнительница 20-летняя Анна Тринчер рассказала подписчикам, что хочет увеличить грудь. Она призналась, что колеблется уже несколько лет.

Автор: instagram.com/annatrincher_official Актриса и исполнительница Анна Тринчер рассказала подписчикам, что хочет увеличить грудь

Звезда сериала "Школа" поделилась подробностями в Instagram. Она показала видео из кабинета пластического хирурга. На ролике актриса "примерила" импланты 2,5-3 размера.

Тринчер понравился новый вид зоны декольте.

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"Еще не знаю, решаюсь уже несколько лет. У меня длинная история с моей грудью. До 17 лет меня убеждали, что она вырастет, но меня обманывали. Не помогли ни капуста, ни спорт", - поделилась актриса под видео.

Исполнительница Анна Тринчер устроила смелую фотосессию. Звезда сериала "Школа" позировала только в нижнем белье. Для фотосета Тринчер выбрала комплект нижнего белья бирюзового цвета. Дополнила розовыми чулками. Актриса заплела косы и сделала эффектный макияж.