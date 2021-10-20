Звезда "Школы" разозлила сеть позированием в нижнем белье

Исполнительница и актриса 20-летняя Анна Тринчер устроила смелую фотосессию. Звезда сериала "Школа" позировала только в нижнем белье.

Для фотосета Тринчер выбрала комплект нижнего белья бирюзового цвета. Дополнила розовыми чулками. Актриса заплела косы и сделала эффектный макияж. Кадрами с откровенной фотосессии поделилась в Instagram.

"Стоит придумывать пафосную подпись?", - обратилась Тринчер к подписчикам.

Автором снимков является фотограф Александра Гулова.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

В комментариях фаны выразили восхищение снимками. Но большинство пользователей сети написало, что это "вульгарно".

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"Твои истории смотрят дети, они тебя любят. Не стоит публиковать такие фото. Мой ребенок прибежит ко мне и скажет, что тоже так хочет, а ей 14 лет. Да, хорошо и круто, но это вульгарно для детей", "В чем смысл таких фото?", "Что-то слишком".

Певица и звезда сериала "Школа" 20-летняя Анна Тринчер показала поклонникам свои фото без фильтров. На снимке Тринчер позирует в голубом купальнике, стоя в воде. Фото сделаны на курорте в Черногории. Анна уверяет, что никогда не пользуется фотошопом, зато любит различные фильтры.