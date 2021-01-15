"Не подходит настолько ею хвастаться" Притула поздравил жену с днем рождения

Ведущий Сергей Притула креативно поздравил жену Екатерину с днем ​​рождения. В Facebook он опубликовал фото любимой и трогательно подписал.

"Спасибо за терпение и поддержку. За то, что когда ты что-то скажешь, а я не прислушиваюсь, а потом случится, как ты говорила, ты никогда не говоришь: "А я говорила". Спасибо за то, что ни разу не услышал в ответ на свои феерические идеи слов: "Это невозможно". Спасибо за то, что твоя любовь вдохновляет. и что поцелуй становится залогом хорошего дня. Спасибо тебе за то, что у тебя мы все становимся лучше. Любим тебя. Дима, Соля и Вумная Вутка", - написал ведущий шоу "Где логика".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Притула поздравил жену

"Вумной Вуткой" его нежно называет жена. Притула опубликовал прошлогоднее фото любимой и объяснил, что "за год она стала еще красивее".

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"И мне как-то не подходит настолько ею хвастаться. Тем более, во времена пандемии", - добавил он.

Сергей Притула, Александр Педан и Леся Никитюк рассказали "Новому каналу", какие подарки им заказали родные, и что ведущие получат к празднику.