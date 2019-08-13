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вторник, 13 августа 2019 13:28

Не пением единым: Оля Полякова получила финансовую помощь от государства

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Не пением единым: Оля Полякова получила финансовую помощь от государства
Оля Полякова подалась в продюсеры. Фото: @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова решила дебютировать в продюсерской сфере.

Первый проект звезды победил на конкурсе фильмов Госкино в категории "Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории" и получила дополнительную финансовую поддержку от государства.

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Премьера комедии "Звезды по обмену" состоится в 2020 году. Полякова представляет ленту вместе с украинской компанией лауреатом многочисленных международных премий, KINOROB. Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

"На днях Госкино выделило дополнительную финансовую помощь проекту. В фильме я исполню главную роль и впервые спродюсирую ленту. Комедия будет о безумной ненависти. Моим партнером будет очень популярный артист. Предлагаю вам отгадать в комментариях", - подписала публикацию Полякова.

Сюжет будущего фильма пока неизвестен. Сценарий и идея получили высокую оценку комиссии в ходе специального питчинга, на котором был представлен проект.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Недавно пенсионерка из Черновцов Анна Михайловна Куниш испортила афишу украинской певицы Оли Поляковой. Бабушка зарисовала 2 буквы в названии тура "Королева ночи", получилось "Корова ночи". Организаторы концерта в Черновцах подали заявление на пенсионерку в полицию, но за Куниш вступилась Полякова.

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