"Не нравится, когда целуется с мужчинами" - Потап высказался об интимных фото Каменских

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1197
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10324
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5535
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 513
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3456
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3141
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7362
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3141
Фото
Все фото
3
6
8
3
4
Модель Victoria`s Secret прогулялась по улочкам Парижа в одежде от украинского дизайнера
Модель Victoria`s Secret прогулялась по улочкам Парижа в одежде от украинского дизайнера
&quot;Украинская Мадонна&quot; - Maruv обнажилась для фанатов
"Украинская Мадонна" - Maruv обнажилась для фанатов
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
Первая леди поразила неподдельными эмоциями за кулисами &quot;Квартала&quot;
Первая леди поразила неподдельными эмоциями за кулисами "Квартала"
Частные самолеты и полностью выкупленный отель: Джастин Бибер заплатил за свадьбу с Хейли Болдуин бешеную сумму
Частные самолеты и полностью выкупленный отель: Джастин Бибер заплатил за свадьбу с Хейли Болдуин бешеную сумму
Видео
Все видео
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
В ванной без белья: Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии
В ванной без белья: Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5535
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 972
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 936
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 729
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
1 Просмотров: 270
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 15:45

"Не нравится, когда целуется с мужчинами" - Потап высказался об интимных фото Каменских

  Комментировать
&quot;Не нравится, когда целуется с мужчинами&quot; - Потап высказался об интимных фото Каменских
Потап откровенно рассказал о жизни с Каменских. Фото: @kamenskux

Украинский продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении.

Подробностями личной жизни с женой Настей Каменских и творческого пути Потап поделился в передаче "Звездный путь".

По словам рэпера, после свадьбы его жизни изменилось из-за Каменских, которая мотивирует его заниматься спортом и следить за своим здоровьем.

"Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той бурной жизни, которая была раньше. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный", - признался Потап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности

Артист поделился, что его жена хорошая хозяйка и очень заботливая женщина.

"Она очень классно готовит. Сегодня день был у меня такой - она меня разбудила, поцеловала, забежала наша собака к нам, мы повалялись в постели немного. Приготовила мне завтрак, уже приготовила обед. Она шикарно готовит рыбу. К нам приходят гости, она готовит для всех гостей", - рассказывал певец.

По словам рэпера, он не против откровенных съемок Каменских и наоборот очень гордится своей красивой женой.

"Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с другими мужчинами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы. Я человек уверен в своей любви. И мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится себе. я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. она даже утром красивая. я сейчас счастлив на 100% ", - подытожил Потап.

Недавно украинский продюсер и рэпер Потап откровенно рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не нравится, когда целуется с мужчинами" - Потап высказался об интимных фото Каменских». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 28953
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 21969
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 17451
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 16318
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
8
 Просмотров: 14590
Знаменитости
Умерла звезда фильма "Мстители"
Умерла звезда фильма "Мстители" Просмотров: 315
Модель Victoria`s Secret прогулялась по улочкам Парижа в одежде от украинского дизайнера
Модель Victoria`s Secret прогулялась по улочкам Парижа в одежде от украинского дизайнера
3
 Просмотров: 171
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5
 Просмотров: 396
"Надоели рубли?" - сеть негативно отреагировала на возвращение Ани Лорак в Киев
"Надоели рубли?" - сеть негативно отреагировала на возвращение Ани Лорак в Киев Просмотров: 810
"Украинская Мадонна" - Maruv обнажилась для фанатов
"Украинская Мадонна" - Maruv обнажилась для фанатов
6
 1 Просмотров: 2439
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
2
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Голосов: 38037
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua