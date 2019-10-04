"Не нравится, когда целуется с мужчинами" - Потап высказался об интимных фото Каменских

Потап откровенно рассказал о жизни с Каменских. Фото: @kamenskux

Украинский продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении.

Подробностями личной жизни с женой Настей Каменских и творческого пути Потап поделился в передаче "Звездный путь".

По словам рэпера, после свадьбы его жизни изменилось из-за Каменских, которая мотивирует его заниматься спортом и следить за своим здоровьем.

"Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той бурной жизни, которая была раньше. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный", - признался Потап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности

Артист поделился, что его жена хорошая хозяйка и очень заботливая женщина.

"Она очень классно готовит. Сегодня день был у меня такой - она меня разбудила, поцеловала, забежала наша собака к нам, мы повалялись в постели немного. Приготовила мне завтрак, уже приготовила обед. Она шикарно готовит рыбу. К нам приходят гости, она готовит для всех гостей", - рассказывал певец.

По словам рэпера, он не против откровенных съемок Каменских и наоборот очень гордится своей красивой женой.

"Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с другими мужчинами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы. Я человек уверен в своей любви. И мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится себе. я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. она даже утром красивая. я сейчас счастлив на 100% ", - подытожил Потап.

Недавно украинский продюсер и рэпер Потап откровенно рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.