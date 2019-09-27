Не надо стесняться: Дорофеева надела куртку на обнаженное тело

Фото: @nadyadorofeeva

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась откровенным снимком с фанатами.

Фото в нижнем белье появились в Instagram звезды.

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Дорофеева предстала перед камерой в черном белье и синем бомберы на голое тело. Волосы зоркий было собрано в необычную высокую прическу. Наде сделали яркий макияж.

Поклонники засыпали Дорофееву комплиментами в комментариях.

"Невероятная", "Надя, ты бомба", "сексуально", "идеальная".

Недавно певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру во время тренировки.