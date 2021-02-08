"Не люблю смотреть на себя по телевизору" - актер "Вар'яти-шоу"

Актер Святослав Марченко поделился впечатлениями от выпуска шоу со своим участием. Он отметил, что не любит смотреть на себя на телеэкранах.
"Эфир состоялся 31 декабря, поэтому Новый год я праздновал дома. Со мной смотрели шоу мать, бабушка, сестра. Ну и собака Джессика, не все понимала, особенно, когда я рассказывал, что не ем мяса. Признаюсь, не люблю смотреть на себя по телевизору", - рассказал стендап-комик с" Вар'яти-шоу", что показывает "Новый канал".
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Также Марченко сказал, что после просмотра остался доволен собой.
Актер Владимир Жогло рассказал, как проходят его будни в роли отца. Он отметил, что наслаждается этим периодом и у них с женой нет разграниченных обязанностей по воспитанию ребенка.
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