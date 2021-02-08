"Не люблю смотреть на себя по телевизору" - актер "Вар'яти-шоу"

Марченко сказал, что после просмотра остался доволен собой. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актер Святослав Марченко поделился впечатлениями от выпуска шоу со своим участием. Он отметил, что не любит смотреть на себя на телеэкранах.

"Эфир состоялся 31 декабря, поэтому Новый год я праздновал дома. Со мной смотрели шоу мать, бабушка, сестра. Ну и собака Джессика, не все понимала, особенно, когда я рассказывал, что не ем мяса. Признаюсь, не люблю смотреть на себя по телевизору", - рассказал стендап-комик с" Вар'яти-шоу", что показывает "Новый канал".

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Также Марченко сказал, что после просмотра остался доволен собой.

Актер Владимир Жогло рассказал, как проходят его будни в роли отца. Он отметил, что наслаждается этим периодом и у них с женой нет разграниченных обязанностей по воспитанию ребенка.