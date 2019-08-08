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четверг, 08 августа 2019 12:00

"Не хотела привязываться к ребенку" - 43-летняя Мила Йовович забеременела после выкидыша
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Мила Йовович рассказала о третьей беременности
Фото: @millajovovich
Мила Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерьми
Мила Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерьми

Американская актриса 43-летняя Мила Йовович порадовала сеть снимком округленного живота.

Новость о третьей беременности голливудская звезда опубликовала в Instagram.

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В публикации актриса поделилась опасением за будущего ребенка, ведь недавно Мила перенесла выкидыш.

"После того, как я узнала, что беременна 13 недель назад, у меня возникла смесь чувств - от полной радости до сплошного ужаса. Через мой возраст и потерю последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому ребенку. Несколько месяцев моя семья и я жили на иголках. Ждали, когда появятся различные результаты тестов и проводили время в кабинетах врачей. Нам повезло с еще одной девочкой", - подписала пост актриса.

Йовович поделилась, что будет рассказывать поклонникам новости по поводу своей беременности.

Комментаторы засыпали Милу словами поддержки и комплиментами.

"Так счастлива за вас", "это прекрасные новости", "надеемся, что все пройдет прекрасно", "поздравляем, у вас будет еще одна чудесная девочка", "пора создавать девичий ансамбль".

В голливудской актрисы Милы Йовович и ее мужа режиссера Пола Андерсона уже есть две дочери - 11-летняя Ева Габо и 4-летняя Дашиел Иден. Йовович призналась, что 2 года назад, находясь на 4,5 месяце беременности, вынуждена была экстренной аборт.

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