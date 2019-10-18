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пятница, 18 октября 2019 17:51

Назвали имена самых стильных мужчин Украины

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Журнал Elle Man огласил список самых стильных людей Украины и проводит голосование на самого модного мужчину.

Среди претендентов на победу не только певцы, актеры, но и пиарщики, и бизнесмены.

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Автор: elle.ua
  Журнал Elle выбирает самого стильного мужчину Украины.
Журнал Elle выбирает самого стильного мужчину Украины.

В первую десятку попали: бизнесмены Дмитрий Смирнов и Иракли Макацария, пиарщик Павел Орлов, шеф-повар Евгений Клопотенко, телеведущие Никита Добрынин и Александр Скичко, музыканты Дмитрий Монатик, Сергей Бабкин, Макс Барских и Дмитрий Шуров.

Совсем скоро станет известно, кто получит звание самого стильного мужчины мужчины 2019-го.

Украинский журнал "Фокус" обнародовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".

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