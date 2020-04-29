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среда, 29 апреля 2020 13:58

Наталья Могилевская сверкнула соблазнительными ножками и грудью без белья

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Певица 44-летняя Наталья Могилевская появилась на фото в соцсетях в шикарном образе. Вызвала настоящий ажиотаж.

Певица разместила снимок в Instagram с фотосессии для журнала.

На фотографии звезда позирует в платье из бархата пудрового оттенка с пикантными вырезами. Нарядное платье с глубоким декольте и одним обнаженным плечом показывает пышный бюст и стройные ножки Могилевской. Кстати, Наталья на съемках совсем без нижнего белья. Могилевская сделала блестящий макияж и золотой аквагрим на правой руке.

Снимок этот не новый. Был сделан в 2017 году. Снимали спецпроект от модного глянца ELLE и дизайнерского бренда Givenchy.

Поклонникам понравился нежный и стильный лук исполнительницы.

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"Нереальное платье!", "Вы очень красивы", "Наталья, Ваши ноги божественные!", "Красавица!", "А, таю от этой красоты", "Милашка!", "Шикарная", "Нежность и шик одновременно!", "Воплощение изящества, женской мудрости и силы!", "Шикарная! Лучшая и самая любимая Наташа!", "О, да. Фантастика", "Огонь", "Какая Вы наполненная и красивая!" - написали фолловеры.

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
  Снимок этот не новый. Был сделан в 2017 году
Снимок этот не новый. Был сделан в 2017 году

Певица Наталья Могилевская не так давно призналась, что снова влюблена. Правда, называть имя своего избранника пока не спешит и не появляется с ним на светских мероприятиях, пишет svidok.online. Артистка пришла на награждение премии программы "Зірковий шлях" ("Украина").

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Дата
29
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