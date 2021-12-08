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среда, 08 декабря 2021 15:57

Наталья Карпа в бикини впервые рассекретила, как похудела на 12 кг: "Не думайте брать пример"
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Певица и ведущая 40-летняя Наталья Карпа не скрывала от поклонников, что во время беременности сильно поправилась. Звезда родила дочь Злату два года тому назад.

Но исполнительница решила рассказать историю похудения, чтобы предостеречь. Карпа впервые поделилась деталями в Instagram. Вместе с длинным постом она опубликовала фотографии, на которых позирует в розовом бикини.

По словам артистки, она давно должна была рассказать о том, как потеряла вес. Фанаты в сети постоянно спрашивают ее о похудении.

"Когда я была беременной и после рождения Златы, я существенно набрала вес (во время беременности - более 20 килограммов, потом 8-10 сбросила, но лишнего было достаточно). И попытки вернуться в форму были неоднократные, но поскольку все время на грудном вскармливании (а это недоспанные ночи и квадратная голова нон-стоп), поэтому эти попытки были малозаметны", - поделилась она.

Карпа объяснила, что из-за любви к подписчикам не хотела пропагандировать неправильный метод похудения.

"Я потеряла 12-15 килограммов из-за стресса. Да, сильные эмоции (как отрицательные, так и положительные) способны забирать энергию, в том числе и килограммы", - рассказала певица.

Певица Наталья Карпа раскрыла, как ей удалось похудеть на 12-15 кг
Фото: instagram.com/natalkakarpa
Певица Наталья Карпа раскрыла, как ей удалось похудеть на 12-15 кг
Певица Наталья Карпа раскрыла, как ей удалось похудеть на 12-15 кг
Звезда не скрывала, что набрала много веса во время беременности
Так выглядела Карпа более 7 месяцев назад

Как призналась женщина, обычно переживания она заедала.

"И, соответственно, набирала. Организм после рождения ребенка изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и ребенок. Тело не воспринимало продуктов, как и сердце увиденного и услышанного", - призналась звезда.

Карпа добавила, что ее спасали витамины, которые регулярно употребляла.

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"Поэтому первый раз - но такое скажу, не думайте брать пример. Стресс - не выход для сброса лишнего. Похудеть можно, сбалансировав питание (немножко отказаться от самого любимого на время), добавить физические нагрузки и положительное мышление. Сконцентрируйтесь на любви к себе и тех, кто любит вас. Тогда хорошая форма вам гарантирована", - отметила она.

Заслуженная артистка Украины Наталья Карпа призналась, что ей иногда приходится спорить с мужем о распределении семейных обязанностей.

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