Наталья Денисенко похвасталась роскошным подарком от мужа

Фото: instagram/natalka_denisenko

Украинская 31-летняя актриса Наталья Денисенко удивила подписчиков изысканным и экстремальным подарком от Андрея Фединчика. Муж подарил любимой полет на вертолете.

Об этом звезда призналась в Іnstagram.

"Ощущение нереальные. Как круто было бы иметь такую возможность летать в разные города", - написала актриса.

Кроме этого призналась, что подобный полет в ее жизни не первый. Был в 2016 году. Именно тогда в маленьком самолете CESNA Андрей сделал ей предложение руки и сердца.

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Наталья Денисенко показала горячие фото из отпуска. Звезда сериала "Крепостная" полетела с семьей отдыхать в Египет. На серии фотографий Денисенко появилась в ярком желтом бикини на фоне моря.