Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни

Фото: instagram.com/kamenskux/

4 мая певице Насте Каменских исполнилось 33 года. Праздник Настя провела на домашней самоизоляции. Несмотря на это, Настя получила достаточно внимания родных и близких.

Звезда до сих пор публикует фото с праздника в своем Іnstagram-блоге.

Во дворе загородного дома, где было празднование, обустроили эффектную фотозону. Декор состоял из неоновой розовой вывески, велюрового кресла с резными ножками, цветов, свечей.

"Привет, мой новый год! У нас с тобой столько всего впереди!" - подписала один из постов Каменских.

Настя выбрала для празднования роскошный образ: белое шелковое платье в бельевом стиле, накинув ажурную накидку с орнаментом. На ноги надела белые босоножки с рыжими вставками. В качестве праздничной бижутерии надела массивные золотые кольца, браслеты и подвеску.

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"Находить счастье в каждом моменте - вот, что самое главное в жизни", - написала Каменских.

Настя, к тому же, опубликовала интригующее видео, на котором кружит в танце а фоне морского пейзажа. Вероятно, это отрывок клипа, который зрителям представит 15 мая.

Одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport. А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.