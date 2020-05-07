Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни

4 мая певице Насте Каменских исполнилось 33 года. Праздник Настя провела на домашней самоизоляции. Несмотря на это, Настя получила достаточно внимания родных и близких.
Звезда до сих пор публикует фото с праздника в своем Іnstagram-блоге.
Во дворе загородного дома, где было празднование, обустроили эффектную фотозону. Декор состоял из неоновой розовой вывески, велюрового кресла с резными ножками, цветов, свечей.
"Привет, мой новый год! У нас с тобой столько всего впереди!" - подписала один из постов Каменских.
Настя выбрала для празднования роскошный образ: белое шелковое платье в бельевом стиле, накинув ажурную накидку с орнаментом. На ноги надела белые босоножки с рыжими вставками. В качестве праздничной бижутерии надела массивные золотые кольца, браслеты и подвеску.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Довели до слез" - Потап растрогал фанов в день рождения жены
"Находить счастье в каждом моменте - вот, что самое главное в жизни", - написала Каменских.
Настя, к тому же, опубликовала интригующее видео, на котором кружит в танце а фоне морского пейзажа. Вероятно, это отрывок клипа, который зрителям представит 15 мая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Готовлю для вас нечто особенное 😌 ⠀ Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов 🏞🌅 Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! ⠀ Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях и вот время пришло! ⠀ Получился такой тёплый и нежный видеоальбом воспоминаний. ⠀ Премьера уже 15 мая! Надеюсь, вам понравится♥️ ⠀ #NKвоспоминания #comingsoon
Одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport. А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.
Комментарии