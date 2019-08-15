Настя Каменских в кружевном белье засветила стройную фигуру

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских показала поклонникам снимки в сексуальном белье.

Серию снимков в белье от украинского бренда Zhilyova Lingerie звезда запостила в Instagram.

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Каменских позировала перед камерой в черном кружевном комплекте. Волосы звезды были распущены, на лице яркий макияж.

Каменских поблагодарила бренд белья за красоту и сексуальность.

Комментарии пестрели не только комплиментами от поклонников знаменитости.

"Совсем стыд потеряла после замужества", "хорошо и не вульгарно", "какая же ты красивая", "снова разделась", "наверное эскорт-услугами занимается", "черная пантера", "как всегда прекрасна".

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками откровенным снимком в купальнике. Фото с отдыха на острове Сардиния знаменитость опубликовала в Instagram.