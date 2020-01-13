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понедельник, 13 января 2020 16:50

Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом

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Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Каменских поехала в Мексику. Фото: dpchas.com.ua

Известная украинская певица NK (Настя Каменских) показала, как проводит время на отдыхе в Мехико вместе с мужем Потапом.

"Вот так мы проводим свою долгожданный отпуск в любимой Мексике. А что бы вы выбрали для отдыха зимой? Горы, снег и лыжи или пляж, океан и солнце?", - спросила артистка на своей странице в Instagram.

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Также звезда опубликовала видео, на котором сначала ездила на велосипеде. Далее в кадре Каменских появляется в белом купальнике. Затем можно увидеть Настю с Потапом за ручку.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прической. Звезда удивила фанатов новым образом, представ на фото с косичками. Серию снимков артистка опубликовала в Instagram.

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