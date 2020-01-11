Каменских удивила сменой имиджа

Украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прической.

Звезда удивила фанатов новым образом, представ на фото с косичками. Серию снимков артистка опубликовала в Instagram.

Автор: instagram.com/kamenskux Украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прическо

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Дополнила смелый "лук" Настя пирсингом в носу. С одежды видно, что на ней светлый худи. На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап.

Автор: instagram.com/kamenskux На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап

Мысли фанов по изменению прически артистки разделились: одни считают, что такой стиль ей вообще не идет. Другие же наоборот - расхвалили Каменских.

Настя Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко, отдыхают в Мехико. Звезда часто радует поклонников фото с отдыха.