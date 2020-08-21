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пятница, 21 августа 2020 23:46

Настя Каменских посоветовала, как правильно есть фрукты

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Настя Каменских посоветовала, как правильно есть фрукты
Каменских подчеркивает, что не стоит забывать, что фрукты содержат в себе сахар и имеют высокую калорийность. Фото: Instagram Насти Каменских

Как употреблять фрукты и ягоды так, чтобы не толстеть, рассказала певица Настя Каменских, которую также знают как NK.

Советами правильного питания она поделилась на своей странице в Instagram.

Каменских подчеркивает, что не стоит забывать, что фрукты содержат в себе сахар и имеют высокую калорийность. Если употреблять их много, то это может сказаться на фигуре.

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"Я слежу за своим питанием и знаю примерную калорийность ягод, которые у меня на столе. Если у вас дома есть весы, вы тоже можете считать, сколько вы едите за день, но не выходя при этом за свою норму калорий", - пояснила Каменских .

Чтобы есть фрукты и не поправляться, певица посоветовала соблюдать следующие правила:

- бананы и виноград гораздо калорийнее, чем другие фрукты, поэтому их не должно быть много в рационе;

- есть не более 300 г фруктов в день;

- фрукты и ягоды - это в основном углеводы, поэтому их лучше употреблять на завтрак;

- лучше есть целые фрукты и ягоды, чем выбирать соки или смузи.

Недавно рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что у них с Настей Каменских ожидается пополнение. А сегодня оказалось, что их собака по кличке Мими родила щенков. Каменских опубликовала на своей странице в Instagram ролик с трогательными кадрами собачьего семейства.

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