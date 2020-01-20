Настя Каменских показала загорелый живот в белом купальнике

Певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников пикантными снимками с отдыха.

В Instagram звезда разместила снимок, где позирует в белом бикини, которым подчеркнула роскошный загар.

На фото, снятом сверху, Настя без макияжа демонстрирует необыкновенно плоский живот.

Автор: instagram.com/kamenskux/?hl=ru Звезда разместила снимок, на котором позирует в белом бикини, которым подчеркнула роскошный загар

"Мексика - это испаноязычная страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы, а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас", - написала под снимком певица.

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Поклонники взялись выполнять условия конкурса. Некоторых захватил пикантный снимок звезды.

"Сладкая девочка", "Роскошная фигура", "Богиня", - писали под фото подписчики певицы.

Украинская певица Настя Каменских дала интервью мексиканскому журналу Playboy. NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. Артистку пригласили представить в Мексике новый трек Elefante.