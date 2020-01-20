Настя Каменских показала загорелый живот в белом купальнике

Певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников пикантными снимками с отдыха.
В Instagram звезда разместила снимок, где позирует в белом бикини, которым подчеркнула роскошный загар.
На фото, снятом сверху, Настя без макияжа демонстрирует необыкновенно плоский живот.
"Мексика - это испаноязычная страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы, а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас", - написала под снимком певица.
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Поклонники взялись выполнять условия конкурса. Некоторых захватил пикантный снимок звезды.
"Сладкая девочка", "Роскошная фигура", "Богиня", - писали под фото подписчики певицы.
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Поиграем?💋 Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU❤️ ⠀ Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы🤩 а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! 🌵 Кому первому удасться написать вертикально MEXICO - получит 🎁 Это должно выглядеть вот так👇🏻 M E X I C O ☝🏻каждый комментарий - одна буква! ⠀ Удачи💋 А победителя объявлю в моих сториз. Поэтому подписывайтесь и следите🥰
Украинская певица Настя Каменских дала интервью мексиканскому журналу Playboy. NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. Артистку пригласили представить в Мексике новый трек Elefante.
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