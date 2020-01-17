Настя Каменских снялась для Playboy

Фото: playboy.com.mx

Украинская певица Настя Каменских дала интервью мексиканскому журналу Playboy. NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом.

Артистку пригласили представить в Мексике новый трек "Elefante", пишет РБК-Украина.

"Я много раз была в Мексике в качестве туристки, и уже в качестве артистки, но это только начало. Теперь планирую приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - отметила NK.

Латинская Америка интересовала Настю еще в детстве, ведь ее родители некоторое время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

В интервью артистка поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которую она выучила всего за 1,5 года.

"Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорный язык мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уж и сложно вспомнить все названия", - рассказала Настя.

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Вскоре Каменских порадует новым треком "Miami", который записала совместно с одним из самых успешных исполнителей регетон в мире, кубинским певцом Джейкобом форевер (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank). Премьера состоится 24 января.

Своим творчеством NK открывает Украину миру. Трек "Elefante", в котором латинские ритмы соединились с украинской дудочкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека "Peligroso". Сейчас "Elefante" покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart. Клип "Elefante" всего за 8 недель набрал больше 20000000 просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso", возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на "Peligroso".