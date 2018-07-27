Настя Каменских показала аппетитные ягодицы в леопардовом купальнике

Настя Каменских

Певица Настя Каменских поделилась на своей странице в социальной сети фото, на котором позирует в леопардовом купальнике.

Звезда рассказала, что в восторге от музыкального фестиваля в Баку.

Ранее во время празднования Дня рождения журнала Pink Настя Каменских представила песни из своего сольного репертуара.

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Украинская певица Настя Каменских, которая начала карьеру под псевдонимом NK представила новое видео на украинскую песню "Держи". Соответствующий ролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы. Звезда уже два года худеет: ходит в спортзал и правильно питается. К этому приучила и своего продюсера Потапа.