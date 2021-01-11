Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в бикини

Исполнительница 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, улетела на отдых вместе с мужем - шоуменом Потапом.

Жаркими снимками из отпуска певица поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/kamenskux

Звезда позирует в желтом бикини. Фотосессию с Потапом устроили на пляже.

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Певица, композитор и автор песен 28-летняя MARUV продолжает поражать поклонников экстравагантными снимками. Звезда опубликовала в Іnstagram фотографии, на которых предстала в необычном сексуальном образе.