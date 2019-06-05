Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе

Фото: Instagram

Певица Настя Каменских в очередной поделилась обольстительным фото на странице в Instagram. Снимок посвятила просмотрам клипа Потапа "Константа", которых в YouTube собралось 4 млн.

"Быть вместе в своем собственном мире", - подписала фото Каменских.

На нем она позирует в мокрая в душе в полупрозрачных трусах с высокой талией. Одной рукой Настя прикрыла грудь, второй - подняла волосы. За час фотография набрала 132 тыс. лайков.

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"Как не стыдно, ты же замужем", "Читаю комментарии и переживаю шок. Какая вам разница, какие она фото выставляет?! Если ей так комфортно и позволяет внутренний мир, то вас это не должно волновать. Это называется: "Сам не имею и тебе не дам", "Опять сиськи", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Недавно Потап и Настя Каменских были вынуждены прервать медовый месяц из-за концертов. Как сообщил рэпер, на них с женой ждет работа, и теперь они отправляются каждый по своим делам.