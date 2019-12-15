Настя Каменских очаровала перевоплощением в образ Лилу из "Пятого элемента"

Фото: instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских вызывала восхищение болельщиков ярким образом в стиле главной героини фильма "5 элемент", роль которой исполняла Милла Йовович.

Артистка появилась на съемках проекта Х-фактор в парике со светлым каре и оранжевой коротком платье с черными вставками. Образ дополнила лаковыми ботфортами и ярким вечерним макияжем с выразительным смоки айс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских показала интимное фото из ванной

"Сегодня я Лилу Даллас из фильма 5 элемент. Для настоящего артиста 5 элементом является его собственный #xfaktor", - написала певица.

На предыдущем эфире шоу Настя Каменских, она же NK, также была в интересном образе: перекрасила волосы в ярко-красный цвет. Одежда она подобрала в тон к нему - красную кожаную платье.