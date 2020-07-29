Настя Каменских и ее сексуальные подруги похвастались фигурами в купальниках

Певица Каменских опубликовала фотографии из турецкого города Анталия, где совмещает отдых с работой. Артистка в своем Instagram делилась с подписчиками видео с концерта в Instagram Stories, а также выложила фото с красавицами из команды NK.

Автор: Instagram Артистка опубликовала фотографию с красавицами из команды NK.

На фото стройные девушки позируют в бикини на фоне невероятного вида: сзади них море и красивые горы.

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"Девушки просто хотят больше солнца. И отдыха", - написала в Instagram Каменских.

Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию. В последнее время Каменских активно публикует фото и видео, в которых щеголяет шикарной фигурой, а также дает советы своим поклонницам по уходу за собой.