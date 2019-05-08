"Настя ищет миллионера": астролог описал гороскопы совместимости Потапа и Каменских

Гороскопы совместимости Потапа и Каменских объяснил астролог Фото: Cosmopolitan

Участники дуэта "Потап и Настя" - Настя Каменских и Потап - с разницей в четыре дня отмечают дни рождения. Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года, а Потап - 8 мая 1981 года. Астролог Влад Росс составил гороскоп для артистов, которым приписывают роман.

По словам астролога, у Насти Каменских очень звездный гороскоп. Ее ждут большие возможности, новые планы и проекты, и они должны завершиться успехом, пишет УНИАН.

"Луна в гороскопе певицы - в сочетании с Ураном. Это значит, что мы совсем скоро можем увидеть ее в совершенно новом виде, она сумеет удивить и поразить. Вполне возможно, что NK удивит гастролями за рубежом. Судя по ее гороскопу, ее ждет большой успех и в Украине, и параллельно она может произвести фурор за рубежом - в Европе и США. у Насти Каменских очень проявлен Дом заграницы, так что ее ждет успех за рубежом, во взаимоотношениях с иностранцами, а также большой спонтанный, просто сумасшедший успех ", - пояснил астролог.

"Кроме того, когда в гороскопе человека является соединение Луны с Ураном, это признак того, что человек может выйти победителем в международном конкурсе. В случае Насти это может быть конкурс красоты или Евровидение. К тому же, ее сольный проект может стать суперуспешным", - добавил он.

По сравнению с Настей Каменских, Потап ждет убыточный и достаточно тяжелый год, отметил Росс.

"Сатурн в его гороскопе будет проходить в Луне, так что особого роста его популярности не предвидится. Потапа втечение года ждет рутинная работа. Я бы посоветовал ему засесть в студии, писать песни, заниматься повседневной работой, выезжать на какие-то единичные концерты. Уран в сочетании с Меркурием в его гороскопе может приносить выгодные контракты, а также успех в продюсировании. Гороскоп Потапа говорит о том, что в этом году на старом материале он не поднимется больше, чем уже есть. В продюсерском деле ему следует сделать акцент на новых проектах - они будут более успешны, чем старые ", - рассказал эксперт.

В гороскопах Насти и Потапа совпадает много планет. Они родились под одним знаком Зодиака. Венера и Марс в гороскопе Потапа соединяются с восходящим узлом Венеры и Юпитера Насти Каменских, что вместе их привело к удаче, успеху и популярности. Юпитер, в гороскопе NK, связан с успехом. Настя Каменских и Потап - любовная пара. Но у них свободные отношения, возможно, гражданский брак. Как официальную супружескую пару я их не вижу, потому что они, как одноименные магниты, отталкиваются. Рано или поздно могут надоесть друг другу", - сказал Росс.

По словам эксперта, Настя Каменских ищет миллионера.

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"В ее гороскопе в соединении Венеры - любовь, брак, малое счастье, и Юпитера - большое счастье, успех. Она ищет человека с потрясающими финансовыми возможностями. Не будем забывать, что Настя и Потап - оба Тельцы, а для Тельца главное - деньги", - резюмировал он.

Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ. Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потап). Ранее Потап и Настя выступали более 10 лет в составе одноименного дуэта. Паре уже неоднократно приписывали роман, и даже подозревали в тайной свадьбе. Сейчас же слухи активизировались. О предстоящей свадьбе сообщило издание "Страна.ua".