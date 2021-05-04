Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы

4 мая артистка Настя Каменских отмечает 34-летие.
Будущая знаменитость родилась в семье музыкантов и спортсменов. С детства занималась вокалом.
В 2004 году она получила первую песенную награду: гран-при фестиваля "Черноморские игры". Киевский рэпер Алексей Потапенко заметил юную артистку и оценил ее дебютный клип на песню "Какая разница". Он как раз тогда искал певицу, чтобы записать совместную песню. Так основали дуэт "Потап и Настя", который принес огромный успех артистам.
В октябре 2017 года их тандем распался. Впоследствии Каменских объявила о сольной карьере под сценическим именем NK.
Предлагаем вспомнить самые соблазнительные фото исполнительницы.
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Певица Настя Каменских также известная как NK выпустила очередную серию откровенного реалити-шоу "Девочки рулят". Она вместе с женой экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива Анной Завгородней обсудила многогранность женщин.
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