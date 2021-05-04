 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2277
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 891
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1125
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 702
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1377
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3843
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
10
6
6
10
3
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Как отметили Пасху украинские звезды
Как отметили Пасху украинские звезды
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
Модель Григорьева рассказала, как есть сладкое и не поправляться
Модель Григорьева рассказала, как есть сладкое и не поправляться
Видео
Все видео
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 891
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 702
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 18
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
вторник, 04 мая 2021 16:57

Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10

  Комментировать

4 мая артистка Настя Каменских отмечает 34-летие.

Будущая знаменитость родилась в семье музыкантов и спортсменов. С детства занималась вокалом.

В 2004 году она получила первую песенную награду: гран-при фестиваля "Черноморские игры". Киевский рэпер Алексей Потапенко заметил юную артистку и оценил ее дебютный клип на песню "Какая разница". Он как раз тогда искал певицу, чтобы записать совместную песню. Так основали дуэт "Потап и Настя", который принес огромный успех артистам.

В октябре 2017 года их тандем распался. Впоследствии Каменских объявила о сольной карьере под сценическим именем NK.

Предлагаем вспомнить самые соблазнительные фото исполнительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременная Осадчая позировала в купальнике. Горбунов показал фото

Настя Каменских празднует 34-летие
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских празднует 34-летие
Настя Каменских празднует 34-летие
Настя Каменских празднует 34-летие
Настя Каменских празднует 34-летие

Певица Настя Каменских также известная как NK выпустила очередную серию откровенного реалити-шоу "Девочки рулят". Она вместе с женой экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива Анной Завгородней обсудила многогранность женщин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царица ходила голая по дворцу

Начали строительство новой железной дороги

Продемонстрировали новый прибор для записи звука

Гора Суперга убила соперников Ювентуса

Основали мощную машиностроительную компанию

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 11475
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 7371
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5517
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 4410
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов 1 Просмотров: 3618
Знаменитости
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 11484
19-летняя Билли Айлиш показала пышные формы в новой откровенной фотосессии
19-летняя Билли Айлиш показала пышные формы в новой откровенной фотосессии Просмотров: 1899
Как отметили Пасху украинские звезды
Как отметили Пасху украинские звезды
6
 1 Просмотров: 2583
Отец Бритни Спирс заявил о страшной болезни певицы
Отец Бритни Спирс заявил о страшной болезни певицы Просмотров: 1296
Беременная Осадчая позировала в купальнике. Горбунов показал фото
Беременная Осадчая позировала в купальнике. Горбунов показал фото Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
6
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
6
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Дивна традиція
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 42994
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть