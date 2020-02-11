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вторник, 11 февраля 2020 11:21

Наследство легендарной певицы $20 млн разделили братья с матерью

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8 лет назад, в 2012 году не стало легендарной певицы Уитни Хьюстон. Исполнительница мирового хита I Will Always Love You умерла в 48 лет при загадочных обстоятельствах.

Тело Хьюстон нашли в номере отеля "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе. В последние годы жизни певица лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей.

Автор: REUTERS
  8 лет назад не стало Уитни Хьюстон: миллионное наследство разделили братья с матерью
8 лет назад не стало Уитни Хьюстон: миллионное наследство разделили братья с матерью

Из-за плохого самочувствия в 2010 году отменила мировое турне. Впрочем, незадолго до тура выпустила одну из самых успешных пластинок в карьере.

Уитни Хьюстон - одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей — 170 млн экземпляров.

После выполнения одной из главных ролей в фильме "Телохранитель" получила всеобщую известность, а композиция I Will Always Love You стала мировым хитом.

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У певицы осталась дочь Бобби Кристина Браун. Впрочем, в декабре 2014 года девушка впала в кому. В 2015 году умерла в больнице в возрасте 22 года.

Правоохранители подозревают, что к смерти Бобби Кристины причастен ее гражданский муж Ник Гордон. 2 января сообщили о его смерти. Причиной называют передозировку запрещенными веществами.

Наследство певицы Уитни Хьюстон оценивали в $20 млн, оно перешло матери певицы и ее двум братьям.

Актер Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 года. Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас.

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Дата
11
февраля

Наследство легендарной певицы $20 млн разделили братья с матерью

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