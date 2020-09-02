Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It

Во Флориде нашли мертвым автора хита I Like To Move It 49-летнего Эрика Морилло. Фото: instagram.com/erickmorillo

Во Флориде найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант 49-летний Эрик Морилло, который написал популярную песню I Like To Move It.

Тело музыканта нашли утром 1 сентября, сообщают NBC Miami и TMZ.

Причины смерти музыканта пока не установлены. В начале августа Морилл задержали по обвинению в сексуальном насилии в отношении женщины, которое, вероятно, произошло в декабре 2019 года в Майами-Бич. Впоследствии его выпустили под залог, назначив судебные слушания на 4 сентября.

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Эрик Морилл родился в Нью-Йорке. Наибольшую известность получил благодаря песне I Like To Move It, выпущенной в 1993 году. Трек был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Медом Стантменом (настоящее имя - Марк Куоши).

"I Like To Move It" стал одним из главных танцевальных треков, неоднократно попадая в списки различных профильных изданий. В 2005 году песню использовали в мультфильме "Мадагаскар", где его исполнял Король лемуров Джулиан.

Морилл также трижды получал награду DJ Awards как лучший международный диджей и трижды - как лучший диджей в стиле хаус.

В американском штате Нью-Гемпшир в возрасте 52 лет скончалась актриса и бывшая модель Памела Гидли. Ее нашли мертвой в собственном доме. О причинах смерти пока не сообщается. Памела была известна по роли Терезы Бэнкс в фильме 1992 года "Твин Пикс: Сквозь огонь" - приквеле культового сериала "Твин Пикс".