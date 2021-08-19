"Наше яблочко на Спаса" Екатерина Осадчая родила сына

Сегодня, 19 августа, ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына.

"Наше яблочко на Спаса", - написала ведущая в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей

Муж и папа, ведущий Юрий Горбунов, возвестил о рождении сына в соцсети:

"Сегодня, 19 августа в 05:05 в нашей семье произошло счастливое и долгожданное событие - родился еще один сын. Горжусь тобой, наша мама. Люблю тебя. Мы счастливы. Какое это невероятное ощущение - перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет ребенок. Спасибо тебе за это".

Сын весит 3 кг 250 г, рост 52 см.

"Прекрасная новость. Поздравляю!", "Ура! Родился в такой праздник", "Как прекрасно!", - пишут подписчики Осадчей.







Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в положении успешно совмещала работу и отдых. Недавно звезда находилась на съемках в Одессе и устроила отдых у моря.