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пятница, 18 февраля 2022 12:27

"Наша гордость" - Горбунов и Осадчая поделились архивными снимками сына в его 5-летие
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Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадча, недавно отметившие годовщину свадьбы, празднуют пятилетие сына Ивана.

Ведущие опубликовали трогательные семейные фото и поздравили мальчика в социальной сети.

"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивасика и только представляли, какими мы будем родителями для него. Ивасичок, с Днем рождения, наш сын, наша гордость", - написала Осадчая в Instagram.

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили сына с пятилетием
Фото: instagram.com/kosadcha
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили сына с пятилетием
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили сына с пятилетием
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили сына с пятилетием
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили сына с пятилетием

Горбунов в сообщении добавил, что время летит очень быстро и еще раз поблагодарил любимую за сына.

"Как будто только вчера ты своим громким криком возвестил мир о своем появлении. А сегодня - ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете. Наша любовь, наша гордость", - написал ведущий.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая публикуют фото с двумя общими детьми Иваном и Даниилом, но не показывают их лица. Шоумен объяснял, что сразу после появления на свет старшего сына пара договорилась держать его подальше от посторонних и не выставлять фото с ребенком без его согласия.

"Когда Иван был маленьким, мы договорились: пока он не может сам сказать, показывать его лицо или нет, мы не имеем права это делать. Это интимная часть нашей жизни. Вот сейчас мы можем у него спросить, я ему показываю фотографии", - делился ведущий.

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