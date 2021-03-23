Наш "секретик" выпал - украинский фокусник поделился факапом во время шоу

Дмитрий Евтушенко рассказал курьезную историю. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Украинский блогер и фокусник Дмитрий Евтушенко поделился курьезной историей. Он рассказал о факапе на сцене во время шоу.

Евтушенко отметил, что это случилось на детском мероприятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана

"Суть фокуса такова: у зрителя берется телефон, снимается на него видео, потом телефон начинают бить и ломать, он вскоре исчезает и оказывается в торте. Конечно, секрет в том, что кроме этого телефона, есть еще ненастоящий. Это его якобы ломают, а тот, зрительский, остается целым. И я положил ненастоящий телефон не в тот потайной карман, и вынес коллеге. Только тот взял ткань с кармашком, как "наш секретик" выпал. Зрители увидели у него в руках настоящий телефон, а на полу - ненастоящий. Мой напарник Никита сделал вид, что ничего не произошло. Все дети к концу номера кричали: "Там два телефона", - поделился блогер на съемках шоу "Где логика", которое показывает "Новый канал".

Певица Злата Огневич поделилась воспоминаниями из детства. Она рассказала, что в 10 лет ей очень нравились шахматы. Однажды по дороге домой артистка увидела объявление, в котором говорилось о межрегиональном чемпионате по шахматам.