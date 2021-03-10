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четверг, 11 марта 2021 09:05

"Не знала, как ходят фигуры". Злата Огневич в 10 лет пошла на чемпионат по шахматам

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&quot;Не знала, как ходят фигуры&quot;. Злата Огневич в 10 лет пошла на чемпионат по шахматам
Отец Огневич не отказывал ее от участия в чемпионате. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Злата Огневич поделилась воспоминаниями из детства. Она рассказала, что в 10 лет ей очень нравились шахматы. Однажды по дороге домой артистка увидела объявление, в котором говорилось о межрегиональном чемпионате по шахматам.

"Было написано, что съедутся разные мастера этой игры, но можно записываться, чтобы тоже принять участие. Без всяких сомнений зашла в библиотеку дома культуры и внесла свое имя в список участников турнира по шахматам. Придя домой, рассказала об этом отцу. Он поступил очень мудро: улыбнулся и начал спрашивать, знаю ли я вообще, как ходит конь, пешка, слон и все другие фигуры. На большинство элементарных вопросов просто не смогла ответить", - вспомнила исполнительница за кулисами шоу "Где логика" на "Новом канале".

Отец Огневич не отказывал ее от участия в чемпионате.

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"Он начал учить игре в шахматы. Это было за сутки до серьезных соревнований. И вот настал день турнира. Я, 10-летняя девочка, пришла туда и, увидев профессиональных игроков-участников, поняла, что лучше отказаться от этой авантюры. Решили не позориться, но не убежала оттуда. Весь турнир с восторгом наблюдала за игрой других", - добавила она.

Певица Злата Огневич рассказала, на что потратила первые заработанные деньги. Во время учебы в школе и институте она всегда работала летом, чтобы заработать карманные.

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